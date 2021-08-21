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АЛЕКСАНДР ВАНЯН

Здравствуйте, меня зовут Александр, я представляю компанию "МОСТ МЕДИА ПРОДАКШН". Мы занимаемся созданием рекламных видеороликов/ музыкальных видео/ видеообзоров/ видеоблогов с целью привлечения ЦА. Посмотреть несколько наших работы можно по ссылкам ниже. Реклама: -

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АЛЕКСАНДР ВАНЯН

СПРОСИ У ЗЯТЯ Эта история произошла в Северной Осетии, в городе Владикавказе (тогда он назывался Орджоникидзе), когда я только-только закончил школу и собирался поступать в Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Хетагурова на историческое отделение заочного факультета, когда мои

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