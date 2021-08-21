СПРОСИ У ЗЯТЯ Эта история произошла в Северной Осетии, в городе Владикавказе (тогда он назывался Орджоникидзе), когда я только-только закончил школу и собирался поступать в Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Хетагурова на историческое отделение заочного факультета, когда мои