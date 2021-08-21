https://www.youtube.com/playlist?list=PL-KYwhHVUBp-StJ5IZOdOFDsCkXEFt0hM - музыкальный видеоклип Дамира Бекерова
Краткая информация
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https://drive.google.com/file/d/1Kgiop-czY9Mjg_PQjLOu3AvnV5lG48TU/view?usp=sharing - соц. ролик Сердобольные по моему сценарию
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СПРОСИ У ЗЯТЯ Эта история произошла в Северной Осетии, в городе Владикавказе (тогда он назывался Орджоникидзе), когда я только-только закончил школу и собирался поступать в Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Хетагурова на историческое отделение заочного факультета, когда мои
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