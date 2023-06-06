Указал день своего рождения "05.12.1985"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Технический директор"Далее
Краткая информация
- 05.12.1985, 37 лет
- Высшее
- Технический директор
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Представляли стенд нашей компании на неделе российского ритейла (2023). Успел послушать интересных представителей розничного рынка России и посмотреть стенды. Могу сказать уверенно - перспективы огромные, продукция качественная, а идеи не имеют границ). #RetailWeek #НеделяРитейла #PetrDikiyДалее