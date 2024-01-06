В список шести лучших регионов России для гастрономического туризма вошел Красноярский край. Эксперты оценили сибирскую кухню в целом и отметили, что в Красноярском крае у гастротуристов большой популярностью пользуются пельмени, ароматные блюда из дичи, сугудай и таежные дары: папоротник, ягоды и...Далее
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