Найля Мокеева
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 25.10.1989, 33 года
  • 1 друг
Найля Мокеева
15 ч.
Давайте знакомиться, Меня зовут Найля.
Я Многодетная мама, любимая жена.

Мне 33 года,из Екатеринбурга,столицы Урала.

Wellness коуч по здоровому питанию и уходу за собой.

Со мной Вы узнаете как правильно питаться, как худеть без вреда для здоровья, как быть в форме.

Мой девиз: Всё будет так
Далее

Картина дня

наверх