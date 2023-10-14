Репост публикации
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Давайте знакомиться, Меня зовут Найля.
Я Многодетная мама, любимая жена.
Мне 33 года,из Екатеринбурга,столицы Урала.
Wellness коуч по здоровому питанию и уходу за собой.
Со мной Вы узнаете как правильно питаться, как худеть без вреда для здоровья, как быть в форме.
Мой девиз: Всё будет такДалее
Изменила свое фото обложки
Изменила свой аватар
Изменила свое фото обложки