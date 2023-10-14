Давайте знакомиться, Меня зовут Найля.

Я Многодетная мама, любимая жена.





Мне 33 года,из Екатеринбурга,столицы Урала.





Wellness коуч по здоровому питанию и уходу за собой.





Со мной Вы узнаете как правильно питаться, как худеть без вреда для здоровья, как быть в форме.





Мой девиз: Всё будет так

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