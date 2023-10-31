lyudmila Egorova
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Краткая информация

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lyudmila Egorova
2 д.
Думаю, многие из нас хотели бы жить в полном комфорте, но многие ли из нас задумывались, к чему этот комфорт может привести? Какие последствия может иметь такая жизнь, в которой есть всё, о чем ты мог только мечтать, когда кажется, что не к чему больше стремиться… Как вы, наверное, уже догадались,
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