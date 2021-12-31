Краткая информация

  • 17.10.1978, 43 года
  • Неоконченное высшее
  • В браке
  • Психолог детский
  • 0 друзей
Таня Муратова

Указал день своего рождения "17.10.1978"Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"Указал свою профессию - "Психолог детский"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свою фамилию - "Муратова"Указал свой псевдоним - "TaniaMuratova1978"

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Таня Муратова

Пусть следующий год даст вам силы воплотить желания в реальность. С наступающим 2021 годом!

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