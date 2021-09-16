Режиссер Александр Басов о своем великом отце, режиссере и актере Владимире Басове Сегодня день рождения у режиссера, сценариста, актера Александра Владимировича Басова. В интервью, записанном к 90-летию своего отца, кинорежиссёра и актера Владимира Павловича Басова, Александр Владимирович
Краткая информация
- Высшее
- Писатель, журналист, эссеист
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Среди множества великих актеров и известных людей, с кем мне довелось общаться, был актер, режиссер, художественный руководитель МХаТ имени Чехова Олег Павлович Табаков. Олега Табакова многие сейчас пытаются полить грязью. Оставим всю эту грязь на совести тех, кто ее распространяет. Мне
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