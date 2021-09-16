Среди множества великих актеров и известных людей, с кем мне довелось общаться, был актер, режиссер, художественный руководитель МХаТ имени Чехова Олег Павлович Табаков. Олега Табакова многие сейчас пытаются полить грязью. Оставим всю эту грязь на совести тех, кто ее распространяет. Мне