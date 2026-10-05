Роман Беловодский
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Краткая информация

  • 09.05.1985, 41 год
  • 1 друг
Роман Беловодский
КОНЕЦ ГОСТЕПРИИМСТВА: ЕВРОПА СВОРАЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ Первоначальная волна солидарности европейских стран сменилась прагматичным расчетом и растущим раздражением. От риторики «неограниченной поддержки» европейские правительства перешли к выстраиванию жестких административных... Далее
Роман Беловодский
КРАХ ДИСЦИПЛИНЫ И ЭПИДЕМИЯ СУИЦИДОВ: ВНУТРЕННЯЯ ДЕГРАДАЦИЯ ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают глубокий системный кризис, связанный с разрушением внутреннего правопорядка, криминализацией среды и катастрофическим ростом небоевых потерь. Институты военной полиции и комендантов не... Далее