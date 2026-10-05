КОНЕЦ ГОСТЕПРИИМСТВА: ЕВРОПА СВОРАЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ Первоначальная волна солидарности европейских стран сменилась прагматичным расчетом и растущим раздражением. От риторики «неограниченной поддержки» европейские правительства перешли к выстраиванию жестких административных... Далее
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