Краткая информация

  • 25.10.1960, 62 года
  • Всё сложно
  • Консультирование призывников и их родителей, военнослужащих и мобилизованных по вопросам годности к военной службе
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❓Если мужчина до 30 лет не служил в армии, но имеет военный билет, полученный по достижению 27 лет, то он попадает под призыв по новому законопроекту о повышении призывного возраста, разъяснил в разговоре с «Лентой. Ру» соавтор инициативы заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий

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❗Татуировки Армия Годность Военкомат❗

Наличие татуировки само по себе никак не влияет на категорию годности к военной службе, за исключением случаев, если её нанесение не осложнилось образованием рубцов.

Однако, чаще всего на татуировки обращают внимание психиатры военкомата. Их внимание будет

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❓Здравствуйте, по глупости резал руки , через год в армию , что делать , что говорить на счет этого ? С психикой всё у меня хорошо.

❗ Здравствуйте.

Как правило, для психиатра военкомата рассказ призывника о причинах появления на коже следов порезов существенного значения не имеет, а поэтому не

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💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Годность к военной службе: внимание, лайфхак!


✅Нестабильность коленного сустава - не такая уж редкость, особенно, если призывник - спортсмен. Главная причина нестабильности колена – повреждение крестообразных связок. Они находятся в полости

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Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в понедельник.

«Эти дипломы (бакалавра) приравнены к

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