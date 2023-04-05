❓Если мужчина до 30 лет не служил в армии, но имеет военный билет, полученный по достижению 27 лет, то он попадает под призыв по новому законопроекту о повышении призывного возраста, разъяснил в разговоре с «Лентой. Ру» соавтор инициативы заместитель председателя комитета Госдумы по обороне ЮрийДалее
Краткая информация
- 25.10.1960, 62 года
- Всё сложно
- Консультирование призывников и их родителей, военнослужащих и мобилизованных по вопросам годности к военной службе
- 0 друзей
❗Татуировки Армия Годность Военкомат❗
Наличие татуировки само по себе никак не влияет на категорию годности к военной службе, за исключением случаев, если её нанесение не осложнилось образованием рубцов.
Однако, чаще всего на татуировки обращают внимание психиатры военкомата. Их внимание будетДалее
❓Здравствуйте, по глупости резал руки , через год в армию , что делать , что говорить на счет этого ? С психикой всё у меня хорошо.
❗ Здравствуйте.
Как правило, для психиатра военкомата рассказ призывника о причинах появления на коже следов порезов существенного значения не имеет, а поэтому неДалее
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Годность к военной службе: внимание, лайфхак!
✅Нестабильность коленного сустава - не такая уж редкость, особенно, если призывник - спортсмен. Главная причина нестабильности колена – повреждение крестообразных связок. Они находятся в полостиДалее
Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании
Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в понедельник.
«Эти дипломы (бакалавра) приравнены кДалее