❗Татуировки Армия Годность Военкомат❗

Наличие татуировки само по себе никак не влияет на категорию годности к военной службе, за исключением случаев, если её нанесение не осложнилось образованием рубцов.

Однако, чаще всего на татуировки обращают внимание психиатры военкомата. Их внимание будет

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