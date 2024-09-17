Всем привет! У меня проблема. 29.08.2024г. купила в зоо магазине взрослую игуану(со слов продавца 4 года, самец). Первую неделю все было отлично и на руки брала и купала каждый день и в машине со мной ездил , а где то 10.09.2024, стал ходить кругами во круг меня и боком, потом ещё хуже прыгнул на