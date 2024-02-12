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Указала день своего рождения "26.01.1988"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свой статус: "Привет всем 👋 мои любимые увлечения творчества, я замужем 💍 отношения меня не интересуют, не судите меня строго я буду выкладывать свои фотографии, как я провожу своё время и свои увлечения."