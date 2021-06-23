Грушко: Украине следует прекратить дискуссии на тему вступления в НАТО Недавно прошел саммиты НАТО, где члены альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение к нему. Также они призвали потенциальных членов продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в