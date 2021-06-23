Указал день своего рождения "24.06.1984"
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Почему Украина скоро загрустит из-за газа Первая ветка газопровода «Северный поток-2» уже завершена. В скором времени по ней начнётся первая подача «голубого топлива» в ФРГ. Как считают эксперты, со временем это будет фактически однозначно приводить к снижению транзита российского газа через
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Грушко: Украине следует прекратить дискуссии на тему вступления в НАТО Недавно прошел саммиты НАТО, где члены альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение к нему. Также они призвали потенциальных членов продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в