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Комета Цезаря, также известная как Юлиева звезда, вспыхнула в июле 44 года до н. э. на семь дней. Римляне восприняли её как знак, что убитый Юлий Цезарь был вознесён к богам. Эта Великая комета, одно из самых известных знамений древнего мира, стала символом