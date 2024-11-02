Велиар Маг
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Краткая информация

  • Маг
Велиар Маг
Приветствую тебя, искатель истины!
Комета Цезаря, также известная как Юлиева звезда, вспыхнула в июле 44 года до н. э. на семь дней. Римляне восприняли её как знак, что убитый Юлий Цезарь был вознесён к богам. Эта Великая комета, одно из самых известных знамений древнего мира, стала символом
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комета 333P — Убийца Путина - YouTube

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