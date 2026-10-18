У меня в Болгарии жил паучок "Маруся" Удивительное существо из "паук домашний" он же паук волк, паутину не плетёт, зато быстро бегает и высоко прыгает. Умнейшее и добрейшее создание, с явными признаками интеллекта. Откликалась на имя, отличная память, хорошо считала. Очень любила фотографироваться,... Далее
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- 08.08.1944, 82 года
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