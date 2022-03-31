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Теперь и в Воронеже! 🔥 Перспектива24 — всероссийский оператор недвижимости, работающий на рынке с 2013 года и в странах ближнего зарубежья.🌏 Наша Миссия — помощь в продаже и покупке недвижимости с максимальной защитой для клиента. 🔸 Сертифицированные агенты; 🔸 Бесплатный подбор недвижимости; 🔸
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В этой статье мы поговорим о том, на какие уловки и ухищрения идёт большинство риэлторов.❗❗❗❗ ⠀ 1) Липовая квартира Представим. Первый контакт с агентом и Вас сразу обманывают. Данная модель имеет название «липовая квартира». Агенты сотнями раздают объявления с несуществующими квартирами и своим
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