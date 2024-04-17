Указал день своего рождения "17.07.1999"Заполнил раздел "любимые книги" : "Автостопом по галактике,Гарри Поттер"Заполнил раздел "любимая еда" : "Пицца,Спагетти,Салат цезарь"Заполнил раздел "любимые игры" : "Sid Meier's Civilization,Spore,Sonic"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою...Далее
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Краткая информация
- 17.07.1999, 24 года
- Высшее
- В активном поиске
- Преподаватель
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