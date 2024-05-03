О, мой брат Пухов Антон Олегович из города Кронштадта. Накопленная психологическая масса не огромная, но кажется, что ей нет конца. Я был, есть и всегда буду счастлив и благодарен за твою помощь!. Слова и значения, внутренний диалог, осязаемое разочарование (пишу в том числе и о не самом лучшем

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