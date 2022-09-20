Что курение делает с вашим телом Если Вы считаете, что курение это невредно, подумайте снова. Обычно на выкуривание одной сигареты уходит 10 затяжек и пять минут, но в эти пять минут разрушения 4000 химических веществ проникают в ваши органы. От 0 до 10 секунд. Когда сделан первый вдох, дым
Краткая информация
- 14.02.1984, 38 лет
- Среднее
- В браке
- 0 друзей
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Причины плохого аппетита у ребенка Снижение аппетита у детей доставляет родителям немало неприятностей и забот. Ухудшение аппетита может возникнуть вследствие разнообразных причин, но довольно часто в этом виноваты сами родители. Несоблюдение режима питания, прием сладостей между основными
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