В современном мире, где потребители ежедневно сталкиваются с огромным количеством информации и рекламных сообщений, узнаваемость бренда становится не просто желаемым активом, а критически важным фактором успеха для любого бизнеса. Эффективное выделение своего бренда среди конкурентов и создание...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 0 друзей