В современном мире, где потребители ежедневно сталкиваются с огромным количеством информации и рекламных сообщений, узнаваемость бренда становится не просто желаемым активом, а критически важным фактором успеха для любого бизнеса. Эффективное выделение своего бренда среди конкурентов и создание