Краткая информация

  • 01.04.1964, 57 лет
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
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Владимир Иванов
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Да неужели? Ну-у-у.....И это ж на-а-до....Вот это да. Однако...Я идиотские заявления и еще больше на идиотские вопросы не отвечаю. У меня мать -учительница бывшая, советской школы. Но не в этом дело, а дело в том, что как там, так и тогда учителей заставляли быть в избирательной комиссии. Впрочем,

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Политика как она есть

Николай Платошкин: в СССР каждый был сопричастен власти

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Владимир Иванов
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Совершенно идиотские законы. 10 000 рублей на школьника...Ох, какая щедрость!! А т.н. пресчет пенсий работающим пенсионерам - это издевательство в квадрате.Общество требует вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, незаконно отнятую государством в лучших большевистских традициях. Точнее, в

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Политика как она есть

Изменения в законодательстве РФ, вступившие в силу в августе

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Владимир Иванов
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Не пугай. Дебил. Нас уже 100 лет пугают. Больше.... Будут и следователи, будут и прокуроры, и судьи. О том и речь. Вообще-то я на такие комментарии не отвечаю. Так что-то, нашло. Взял и ответил.

Dooralei

Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала из-за высказывания о ситуации в Белоруссии

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Владимир Иванов
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Это было преступление без срока давности. Послушали военных, которые заявили, что "наведут в этой стране порядок с помощью автомата"....Зачем вводили войска в Чехословакию, в Венгрию? Зачем заставили ввести Ярузельского военное положение в Польше? Зачем воевали в Анголе? Всё за тем же-строили

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Почему СССР ввел войска в Афганистан? Ведь Брежнев был против

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