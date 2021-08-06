Да неужели? Ну-у-у.....И это ж на-а-до....Вот это да. Однако...Я идиотские заявления и еще больше на идиотские вопросы не отвечаю. У меня мать -учительница бывшая, советской школы. Но не в этом дело, а дело в том, что как там, так и тогда учителей заставляли быть в избирательной комиссии. Впрочем,
Краткая информация
- 01.04.1964, 57 лет
- Высшее
- Ничего серьёзного
- преподаватель
- 0 друзей
Совершенно идиотские законы. 10 000 рублей на школьника...Ох, какая щедрость!! А т.н. пресчет пенсий работающим пенсионерам - это издевательство в квадрате.Общество требует вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, незаконно отнятую государством в лучших большевистских традициях. Точнее, в
Российских журналистов вообще нельзя считать журналистами.
Не пугай. Дебил. Нас уже 100 лет пугают. Больше.... Будут и следователи, будут и прокуроры, и судьи. О том и речь. Вообще-то я на такие комментарии не отвечаю. Так что-то, нашло. Взял и ответил.
Это было преступление без срока давности. Послушали военных, которые заявили, что "наведут в этой стране порядок с помощью автомата"....Зачем вводили войска в Чехословакию, в Венгрию? Зачем заставили ввести Ярузельского военное положение в Польше? Зачем воевали в Анголе? Всё за тем же-строили