Да неужели? Ну-у-у.....И это ж на-а-до....Вот это да. Однако...Я идиотские заявления и еще больше на идиотские вопросы не отвечаю. У меня мать -учительница бывшая, советской школы. Но не в этом дело, а дело в том, что как там, так и тогда учителей заставляли быть в избирательной комиссии. Впрочем,