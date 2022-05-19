Изменил семейное положение на "В активном поиске"
Краткая информация
- 04.09.1988, 33 года
- В активном поиске
- 1 друг
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Указал день своего рождения "04.09.1988"Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "🔺Алексей Ковалевич 🔺 Ваш надёжный эксперт в сфере недвижимости 👇🏻Отвечу на все вопросы 89114949396 Позвоните или напишите мне уже сегодня. Помогу реально оценить дом или квартиру и продать в срок.
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