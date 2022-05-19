Указал день своего рождения "04.09.1988"Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "🔺Алексей Ковалевич ⁣⁣ 🔺 Ваш надёжный эксперт в сфере недвижимости 👇🏻Отвечу на все вопросы 89114949396 Позвоните или напишите мне уже сегодня. Помогу реально оценить дом или квартиру и продать в срок.