Сделано на ,,совесть'' и с ,,любовью''!? ,,Где деньги,Зин"?! Друзья,прошу Вас высказать Ваше мнение по поводу состояния нашего двора по улице Литовченко дома №5 и №7.На территории двора был проведен ремонт по программе,,Комфортная городская среда''.Слева фото- до начала ремонта,справа-после