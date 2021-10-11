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Краткая информация
- 19.02.1953, 68 лет
- Специальное
- В активном поиске
- пенсионер
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Сделано на ,,совесть'' и с ,,любовью''!? ,,Где деньги,Зин"?! Друзья,прошу Вас высказать Ваше мнение по поводу состояния нашего двора по улице Литовченко дома №5 и №7.На территории двора был проведен ремонт по программе,,Комфортная городская среда''.Слева фото- до начала ремонта,справа-после
Указал день своего рождения "19.02.1953"Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "пенсионер"Изменил семейное положение на "В активном поиске"