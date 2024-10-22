Ольга Григорьева
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Краткая информация

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Ольга Григорьева
В Москве 21 октября прошла встреча и презентация сообщества «Плеяды». На презентации состоялось знакомство с членами клуба, был шикарный фуршет а также мы смогли насладиться выступлениями любимых артистов и завести новые знакомства. Следите за новостями и присоединяйтесь к нам.
Ольга Григорьева
В прекрасном городе Алматы 17 октября прошёл форум который был посвящен женщинам центральной Азии их саморазвитию личностному росту и успеху в личных делах и карьере.
Участниками мероприятия были Maye Musk, Ксения Собчак, Анита Цой, Марина Корбан, Асель Машанова, Алёна Долецкая, Лилия Рах, Татьяна
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Ольга Григорьева
Указала свой статус: "🧚‍♂️"Леди Level Up" - Навыки общения этикет в деталях💄 - Уверенность, искусство общения - Дизайн мышления 🚀 Поднимись на новый уровень коммуникаций"

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