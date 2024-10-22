В Москве 21 октября прошла встреча и презентация сообщества «Плеяды». На презентации состоялось знакомство с членами клуба, был шикарный фуршет а также мы смогли насладиться выступлениями любимых артистов и завести новые знакомства. Следите за новостями и присоединяйтесь к нам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 0 друзей
В прекрасном городе Алматы 17 октября прошёл форум который был посвящен женщинам центральной Азии их саморазвитию личностному росту и успеху в личных делах и карьере.
Участниками мероприятия были Maye Musk, Ксения Собчак, Анита Цой, Марина Корбан, Асель Машанова, Алёна Долецкая, Лилия Рах, Татьяна...Далее