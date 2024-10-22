В Москве 21 октября прошла встреча и презентация сообщества «Плеяды». На презентации состоялось знакомство с членами клуба, был шикарный фуршет а также мы смогли насладиться выступлениями любимых артистов и завести новые знакомства. Следите за новостями и присоединяйтесь к нам.