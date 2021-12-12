Краткая информация

  • 14.03.1998, 23 года
  • Специальное
  • фрилансер
Борис Шевченко

Указал день своего рождения "14.03.1998"Заполнил раздел "любимые книги" : "Марининой"Заполнил раздел "любимая еда" : "жареный картофель"Заполнил раздел "любимые игры" : "любовные"Заполнил раздел "любимая музыка" : "рок"Заполнил раздел "любимые фильмы" :

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