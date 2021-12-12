Краткая информация
- 14.03.1998, 23 года
- Специальное
- фрилансер
Пересадка бровей в Германии. https://german-medicalgroup.com/treatment/hair-transplantation/eyebrow-transplant/
Что-то сегодня пасмурно с утра.
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Указал день своего рождения "14.03.1998"Заполнил раздел "любимые книги" : "Марининой"Заполнил раздел "любимая еда" : "жареный картофель"Заполнил раздел "любимые игры" : "любовные"Заполнил раздел "любимая музыка" : "рок"Заполнил раздел "любимые фильмы" :
какой прекрасный сегодня день!