Краткая информация

  • 17.04.1959, 62 года
  • Высшее
  • В браке
  • Директор по развитию,туроператор ОТРАДА. г.Екатеринбург
  • 0 друзей
Марсель Гиниев

Изменил свою профессию на "Директор по развитию,туроператор ОТРАДА.…"

Обсудить
Марсель Гиниев

Изменил свою профессию на "Директор по развитию ,туроператор ОТРАДА…"

Обсудить
Марсель Гиниев

Указал день своего рождения "17.04.1959"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Директор по развитию"Изменил семейное положение на "Женат"

Обсудить
Марсель Гиниев

Если вы ещё не решили как провести выходные, То ИМЕННО для ВАС у нас ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА! 06.03.22 – Вкусный Златоуст , 6 мест , цена 3900 руб. 08.03.22 – Олени и Шашлыки , 2 мест , цена 1800 руб. 🔥 QR-коды отменены По любым вопросам ТО "ОТРАДА": Пишите : otrada.tur1@yandex.ru Звоните/WhatsApp : +7 912

Читать далее
Обсудить
Загружается...

Картина дня

наверх