Изменил свою профессию на "Директор по развитию,туроператор ОТРАДА.…"
Краткая информация
- 17.04.1959, 62 года
- Высшее
- В браке
- Директор по развитию,туроператор ОТРАДА. г.Екатеринбург
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Изменил свою профессию на "Директор по развитию ,туроператор ОТРАДА…"
Изменил свой псевдоним на "Марсель"
Указал день своего рождения "17.04.1959"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Директор по развитию"Изменил семейное положение на "Женат"
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