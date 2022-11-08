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Краткая информация
- 04.05.1980, 42 года
- Доктор наук
- В активном поиске
- Решения экосистемы «Tablers» помогут выделить Ваше заведение среди конкурентов, увеличить эффективность работы персонала и повысить лояльность гостей, а также предоставят Вам полный набор проверенных на практике инструментов для менеджмента, маркетинга и аналитики.
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