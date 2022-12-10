оль прекрати
Заполнила раздел "любимые книги" : "все науки"Заполнила раздел "любимая еда" : "ну я люблю чеснок"Заполнила раздел "любимые игры" : "змейка,тетрис,пасьянс косынка"Заполнила раздел "любимая музыка" : "виктор цой,федоров мирон,алишер тагирови…"Заполнила раздел "любимыеДалее
Указала день своего рождения "15.01.1972"Изменила свое образование на "Доктор наук"Указала свою профессию - "Физиолог"Изменила семейное положение на "Не замужем"Указала свой статус: "люблю свою профессию, искусство и анекдоты."Указала свой псевдоним -Далее