Краткая информация

  • 15.01.1972, 50 лет
  • Доктор наук
  • Ничего серьёзного
  • Физиолог
  • 1 друг

Заполнила раздел "любимые книги" : "все науки"Заполнила раздел "любимая еда" : "ну я люблю чеснок"Заполнила раздел "любимые игры" : "змейка,тетрис,пасьянс косынка"Заполнила раздел "любимая музыка" : "виктор цой,федоров мирон,алишер тагирови…"Заполнила раздел "любимые

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Указала день своего рождения "15.01.1972"Изменила свое образование на "Доктор наук"Указала свою профессию - "Физиолог"Изменила семейное положение на "Не замужем"Указала свой статус: "люблю свою профессию, искусство и анекдоты."Указала свой псевдоним -

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