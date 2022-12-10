Указала день своего рождения "15.01.1972"Изменила свое образование на "Доктор наук"Указала свою профессию - "Физиолог"Изменила семейное положение на "Не замужем"Указала свой статус: "люблю свою профессию, искусство и анекдоты."Указала свой псевдоним -

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