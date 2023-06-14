Таро - это возможность соприкоснуться с тем, что вам неизвестно.
Создаю расклады на классической, универсальной колоде Райдера Уэйта.
Таро - это возможность соприкоснуться с тем, что вам неизвестно.
Создаю расклады на классической, универсальной колоде Райдера Уэйта.
Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Я оказываю услугу таролога.
Приём веду только по предварительной записи.
В моей практике много интересных раскладов, которые помогут вам найти ответ на интересующий Вас вопрос.
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