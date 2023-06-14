Краткая информация

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Олеся Хабарова
58 мин.

Таро - это возможность соприкоснуться с тем, что вам неизвестно.

Создаю расклады на классической, универсальной колоде Райдера Уэйта.

Олеся Хабарова
1 ч.

Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Я оказываю услугу таролога.

Приём веду только по предварительной записи.


В моей практике много интересных раскладов, которые помогут вам найти ответ на интересующий Вас вопрос.

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