Указал день своего рождения "11.07.1981"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "учитель"Изменил семейное положение на "Женат"
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Краткая информация
- 11.07.1981, 43 года
- Высшее
- В браке
- учитель
- 0 друзей