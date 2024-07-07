Вам тоже становится досадно и смешно, когда вы тратите огромное количество времени на прочтение какой-то книги, а заканчивая её, вы понимаете насколько конец был абсурдный и нелогичный? Такое чувство, что эти книги пишет некачественно созданный искусственный интеллект. Долой писателей играющих в...Далее
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