Вам тоже становится досадно и смешно, когда вы тратите огромное количество времени на прочтение какой-то книги, а заканчивая её, вы понимаете насколько конец был абсурдный и нелогичный? Такое чувство, что эти книги пишет некачественно созданный искусственный интеллект. Долой писателей играющих в

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