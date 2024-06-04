Из цветной фантазии. Замечательная яркость этого летнего солнца!. Это лишь часть общей картины. Мышцы расслабляются. О море, Северо-Западный берег Кронштадта. В то же самое время, однако, несколько мучительно. Потому что, помимо всего прочего, нынешний Кронштадт сейчас является одним из самых

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