Наши методы пчеловождения позволяют нам расширять гнезда быстро и просто и являются эффективными приемами против борьбы с роением. Быстро потому, что при ужатие гнезд после выставки, рамки вынесенные за диафрагму мы распечатываем и даем возможность пчелкам их осушить, тем самым провоцируем матку на
Не редко бывает, что весной после выставки выявляются семьи трутовки при наличии матки. Оказывается, что по каким то причинам матка в семье стала трутовкой и сеет не оплодотворенные яйца из которых выводятся трутни, а в семье присутствует только горбатый расплод. Такая семья обречена, но при
Смотрим и оцениваем результат объединения семьи с маткой трутовкой с полноценной семьей. Делимся , показываем , рассказываем, или просто общаемся с народом. Строим планы и пытаемся предположить каким будет пчеловодство 2021, вообщем обсуждаем Дела Пасечные!
Роение пчел является естественным процессом , и исключить роение на пасеке полностью практически невозможно. И тем не менее, для пчеловода роение представляется, как нежелательный процес, во время которого пчеловод теряет значительную часть меда, а так - как роение происходит в большинстве своем в
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