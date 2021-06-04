Не редко бывает, что весной после выставки выявляются семьи трутовки при наличии матки. Оказывается, что по каким то причинам матка в семье стала трутовкой и сеет не оплодотворенные яйца из которых выводятся трутни, а в семье присутствует только горбатый расплод. Такая семья обречена, но при