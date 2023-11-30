Всё пройдёт. И это тоже. Но мне важно было написать. Этот западный (вполне и вероятнее всего англоязычный) фильм я единожды в жизни совершенно случайно посмотрел в своём совсем уж юном детстве (прошло, наверное, уже лет двадцать с той поры), но всё вновь и вновь переосмысляя отдельно взятыйДалее
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Какое прекрасное завершение текущей осени, когда столько всего интересного произошло! Одна моя знакомая под конец ноября записалась на кулинарный курс на базе диеты DASH. Признаюсь, но я не знаю что это такое. Никогда не сидел на каких-либо диетах, да мужчинам подобные женские штучки и не нужны.Далее