Добрый вечер. Люди добрые помогите кто чем может. В период пандемии остался без работы пришлось влезть в долги. Чтобы хоть как-то выжить. Сейчас работаю на двух работах, но все равно денег просто не хватает все списывают приставы. Хочется просто вздохнуть и спокойно жить. Понимаю что сам виноват и ... Далее