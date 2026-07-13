Добрый вечер. Люди добрые помогите кто чем может. В период пандемии остался без работы пришлось влезть в долги. Чтобы хоть как-то выжить. Сейчас работаю на двух работах, но все равно денег просто не хватает все списывают приставы. Хочется просто вздохнуть и спокойно жить. Понимаю что сам виноват и... Далее
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