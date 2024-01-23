Добавил свой аватар
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 03.04.1980, 43 года
- Доктор наук
- Всё сложно
- Наша компания специализируется на продаже систем теплых полов и электрических обогревателях. Мы предлагаем клиентам высококачественные продукты, которые обеспечивают комфорт и уют в доме или офисе.
- 0 друзей
Указал день своего рождения "03.04.1980"Изменил свое образование на "Доктор наук"Указал свою профессию - "Наша компания специализируется на продаж…"Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "https://amiriya.ru/"Указал свою фамилию - "Шишенин"Изменил свое имя на "Александр"
Добавил свой аватар