Украинский политолог предположил, чего Путин ждет от Украины ☺
Краткая информация
- 07.02.1964, 57 лет
- Специальное
- Ничего серьёзного
- рабочий
- 0 друзей
Стала известна первая реакция западных СМИ на пресс-конференцию Путина ☺
Президент даже предположил, что журналист до пресс-конференции «уже успел махнуть немного кваску». ☺
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Указал день своего рождения "07.02.1964"Заполнил раздел "любимые книги" : "ненастье"Заполнил раздел "любимая еда" : "борщ"Заполнил раздел "любимые игры" : "домино"Заполнил раздел "любимая музыка" : "поп"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "ирония-судьбы ,джентельмени-удачи ,место…
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