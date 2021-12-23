Краткая информация

  • 07.02.1964, 57 лет
  • Специальное
  • Ничего серьёзного
  • рабочий
  • 0 друзей
игорь лочмелис

Указал день своего рождения "07.02.1964"Заполнил раздел "любимые книги" : "ненастье"Заполнил раздел "любимая еда" : "борщ"Заполнил раздел "любимые игры" : "домино"Заполнил раздел "любимая музыка" : "поп"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "ирония-судьбы ,джентельмени-удачи ,место…

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