Компания «Алаком» https://alakom-ufa.ru/ является официальным дилером ГК DoorHan (Дорхан). Мы производим и устанавливаем все виды воротных систем, рольставен, а также автоматику к ним. Принимая во внимание качественные материалы, грамотный персонал и установку, можно сказать, что мы монтируем