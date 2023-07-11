Краткая информация
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🔷️ В ТикТоке мне стали попадаться видео где Русские в Германии начали говорить о СВО на Украине как это есть финансовая заинтересованность обеих воюющих старон ( РФ и Запада ) , многи уже начали сомневаться в этой некому не нужной бойне СВО на Украине. Я тоже говорил это СВО хорошо поставленныйДалее
🔷️ Немецкий Генерал ляпнул токую пургу 🙄 :
На Украине нету Немецкого оружия , Это Украинское оружие купленное в Германии 🤷♂️ .
В Брюсселе реально верят что Россия нападёт через ( Шпротландию ) Прибалтику на ЕС и теперь в Штабе ООН , НАТО , ЕС , горят пуканы и начинается истерика ￼￼￼ , начинается массовая переброска войск НАТО в Брибалтику к Белорусской Границе.