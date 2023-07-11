🔷️ В ТикТоке мне стали попадаться видео где Русские в Германии начали говорить о СВО на Украине как это есть финансовая заинтересованность обеих воюющих старон ( РФ и Запада ) , многи уже начали сомневаться в этой некому не нужной бойне СВО на Украине. Я тоже говорил это СВО хорошо поставленный

Далее