Краткая информация

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Эрнест Фондорин
5 ч.

🔷️ В ТикТоке мне стали попадаться  видео где Русские в Германии начали говорить о СВО на Украине как это есть финансовая заинтересованность обеих воюющих старон ( РФ и Запада ) , многи уже начали сомневаться в этой некому не нужной бойне СВО на Украине.  Я тоже говорил это СВО хорошо поставленный

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Эрнест Фондорин
5 ч.

🔷️ Немецкий Генерал ляпнул токую пургу 🙄 :

На Украине нету Немецкого оружия , Это Украинское оружие купленное в Германии 🤷‍♂️ .

Эрнест Фондорин
7 ч.

В Брюсселе реально верят что Россия нападёт через ( Шпротландию ) Прибалтику на ЕС и теперь в Штабе ООН , НАТО , ЕС , горят пуканы и начинается истерика ￼￼￼ , начинается массовая переброска войск НАТО в Брибалтику к Белорусской Границе.

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