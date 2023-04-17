Указала свой псевдоним - "angelinaart"
Краткая информация
- 20.10.1997, 25 лет
- Специальное
- В браке
- художник, ландшафтный архитектор
- 0 друзей
Указала день своего рождения "20.10.1997"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "художник, ландшафтный архитектор"Изменила семейное положение на "Замужем"Далее
Приветствую всех! Меня зовут Ангелина и я - художник. Рисую картины на заказ и создаю красивые морские пейзажи, которые будут вдохновлять вас на творческие открытия.
В моей работе я использую масляные и акриловые краски, которые позволяют мне придать работе глубину и объемность. Меня вдохновляетДалее