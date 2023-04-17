Приветствую всех! Меня зовут Ангелина и я - художник. Рисую картины на заказ и создаю красивые морские пейзажи, которые будут вдохновлять вас на творческие открытия.

В моей работе я использую масляные и акриловые краски, которые позволяют мне придать работе глубину и объемность. Меня вдохновляет

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