Краткая информация

  • 20.10.1997, 25 лет
  • Специальное
  • В браке
  • художник, ландшафтный архитектор
  • 0 друзей

Указала день своего рождения "20.10.1997"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "художник, ландшафтный архитектор"Изменила семейное положение на "Замужем"

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Приветствую всех! Меня зовут Ангелина и я - художник. Рисую картины на заказ и создаю красивые морские пейзажи, которые будут вдохновлять вас на творческие открытия.

В моей работе я использую масляные и акриловые краски, которые позволяют мне придать работе глубину и объемность. Меня вдохновляет

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