Климат меняется, так как идёт мощное излучение из космоса на ядро планеты. Этот процесс планета сможет пережить вместе с нами, если мы консолидируемся и направим научный потенциал на защиту от космического излучения. СО2 на борьбу с которым выделяют огромные средства государства всего мира, никоим