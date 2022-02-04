С СО2 борются 40 лет, ну или делают вид. По факту климат только ухудшается. Пора задуматься, в чем истинная причина изменения климата. #СО2выдумка #СО2бизнес #влияниеСО2ложь #СозидательноеОбщество #ГлобальныйКризис #ВремяПравды #Объединение
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Проект Созидательное общество - проект всего человеческого общества, при котором ценность жизни человека на первом месте, а материальные ценности - инструмент обеспечения комфорта и безопасности жизни человека. Созидательный формат общества, при котором весь научный, интеллектуальный и
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Климат меняется, так как идёт мощное излучение из космоса на ядро планеты. Этот процесс планета сможет пережить вместе с нами, если мы консолидируемся и направим научный потенциал на защиту от космического излучения. СО2 на борьбу с которым выделяют огромные средства государства всего мира, никоим