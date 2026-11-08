В «Доме Детей» прошел летний праздник фонда «НейроДети» Летний день в «Доме Детей» стал поводом для встречи, общения и совместного досуга. Фонд «НейроДети» организовал праздник, чтобы дети и взрослые могли провести время в доброжелательной атмосфере, переключиться на приятные занятия и разделить ... Далее