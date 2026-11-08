В «Доме Детей» прошел летний праздник фонда «НейроДети» Летний день в «Доме Детей» стал поводом для встречи, общения и совместного досуга. Фонд «НейроДети» организовал праздник, чтобы дети и взрослые могли провести время в доброжелательной атмосфере, переключиться на приятные занятия и разделить... Далее
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- 16.07.1985, 41 год
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Сотрудничество с фондом «НейроДети» помогло подарить детям особенные впечатления Иногда один добрый поступок становится началом большой радости. В адрес фонда «НейроДети» прозвучала благодарность за сотрудничество и за возможность подарить детям настоящее чудо. За этими словами — совместная работа... Далее
Фонд «НейроДети» провел мастер-класс по росписи чашек В «Доме Детей» прошла творческая встреча фонда «НейроДети» — мастер-класс по росписи чашек. Участники смогли превратить обычный предмет в индивидуальную работу, самостоятельно выбирая оформление и цвета. Занятие объединило творчество, общение и... Далее