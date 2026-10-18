Светодиодная подсветка в современном дизайне интерьера Современное освещение играет важную роль в оформлении жилых и коммерческих помещений. С помощью осветительных приборов несложно расставить акценты и изменить восприятие пространства. Сегодня для этих задач широко используются светодиодные... Далее
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