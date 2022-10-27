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Краткая информация
- 06.06.1986, 36 лет
- Была беда с остеопорозом, масса анализов и лечение, назначенных в различных муниципальных больницах, не давало никаких результатов, эндокринолог в Москве медицинского центра «Молекулярная медицина» доктор медицинских наук Скальная М Г помогла своими консультациями избавиться от с моей болезнью.
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Указала день своего рождения "06.06.1986"Указала свою профессию - "Была беда с остеопорозом, масса анализов…"Указала свой статус: "https://labnclinic.ru/vrachi/skalnaya-m-g/"Указала свою фамилию - "Бирюкова"Указала свой псевдоним - "svtbirukova"