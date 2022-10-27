Указала день своего рождения "06.06.1986"Указала свою профессию - "Была беда с остеопорозом, масса анализов…"Указала свой статус: "https://labnclinic.ru/vrachi/skalnaya-m-g/"Указала свою фамилию - "Бирюкова"Указала свой псевдоним - "svtbirukova"