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Краткая информация
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Менеджер по закупкам и ВЭД от 70 000 до 90 000 ₽ до вычета налогов
Форест
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, удаленная работа
Компания ФОРЕСТ основана в 1994 году.
Миссия компании - быть лидером в предоставлении передовых крепежных технологий, повышающих конкурентоспособность и...Далее