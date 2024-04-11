Наталья Пахомова
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Краткая информация

  • Высшее
  • В браке
  • 0 друзей
Наталья Пахомова
Изменила свое образование на "Высшее"Изменила семейное положение на "Замужем"
Наталья Пахомова
Менеджер по закупкам и ВЭД от 70 000 до 90 000 ₽ до вычета налогов

Форест
Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, удаленная работа

Компания ФОРЕСТ основана в 1994 году.

Миссия компании - быть лидером в предоставлении передовых крепежных технологий, повышающих конкурентоспособность и
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