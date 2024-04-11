Менеджер по закупкам и ВЭД от 70 000 до 90 000 ₽ до вычета налогов





Форест

Требуемый опыт работы: 3–6 лет





Полная занятость, удаленная работа





Компания ФОРЕСТ основана в 1994 году.





Миссия компании - быть лидером в предоставлении передовых крепежных технологий, повышающих конкурентоспособность и

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