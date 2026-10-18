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Топ-3 привычки, которые незаметно выжигают из тебя мужика. И как это исправить за неделю Каждый день мы делаем кучу вещей на автомате, думая, что просто «отдыхаем» или «сбрасываем стресс». Но на самом деле эти действия медленно, но верно сливают твой тестостерон, дофамин и фокус в унитаз. Если ты... Далее
Что посмотреть, когда кажется, что вы видели уже всё? 🍿🎬 Если вы тоже тратите на выбор фильма больше времени, чем на сам просмотр, этот пост для вас. Киноиндустрия сейчас переживает мощный сдвиг, и в тренде две крайности. Во-первых, это интерактивный контент и геймификация. Зрители больше не... Далее
Испытай себя в Междуземье: почему Elden Ring — главная фэнтези-игра современности Если вы ищете игру, которая не держит вас за руку, а дарит настоящее чувство приключения и первооткрывательства, то Elden Ring — это то, что вам нужно. Созданная авторами Dark Souls совместно с писателем Джорджем... Далее