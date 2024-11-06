Добрый день. У нас в р.п. Новониколаевский в зоне жилой застройки разместился АБЗ в 30 метров от жилья многодетной семьи. Три лета газовых и пылевых атак. Есть случаи отравления детей. Завод продолжает работать, завозится щебень Готовится к дорожному сезону 2025 года.