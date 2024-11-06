Людмила Кузнецова
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 0 друзей
Людмила Кузнецова
Добрый день. У нас в р.п. Новониколаевский в зоне жилой застройки разместился АБЗ в 30 метров от жилья многодетной семьи. Три лета газовых и пылевых атак. Есть случаи отравления детей. Завод продолжает работать, завозится щебень Готовится к дорожному сезону 2025 года.

Картина дня

наверх