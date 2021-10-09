Указал день своего рождения "29.01.1952"Заполнил раздел "любимые книги" : "история. публицистика"Заполнил раздел "любимые игры" : "неприхатлив"Заполнил раздел "любимая музыка" : "классическая, народная"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию -