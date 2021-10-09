Краткая информация

  • 29.01.1952, 69 лет
  • Высшее
  • В браке
  • Музыкант, баянист, педагог, руководитель оркестра нар. инструментов ДШ №3, доцент АФ СПбГУП. Заслуженный деятель, отличник образования РК
  • 0 друзей
Евгений Простомолотов

Указал день своего рождения "29.01.1952"Заполнил раздел "любимые книги" : "история. публицистика"Заполнил раздел "любимые игры" : "неприхатлив"Заполнил раздел "любимая музыка" : "классическая, народная"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию -

Читать далее
Обсудить
Загружается...

Картина дня

наверх