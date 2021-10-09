http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/118-additional-education/18513-I_zapel_bayan_po-kazakhski.html И запел баян по-казахски
Краткая информация
- 29.01.1952, 69 лет
- Высшее
- В браке
- Музыкант, баянист, педагог, руководитель оркестра нар. инструментов ДШ №3, доцент АФ СПбГУП. Заслуженный деятель, отличник образования РК
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Указал день своего рождения "29.01.1952"Заполнил раздел "любимые книги" : "история. публицистика"Заполнил раздел "любимые игры" : "неприхатлив"Заполнил раздел "любимая музыка" : "классическая, народная"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию -
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