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Краткая информация

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Dr Techinnovate
Искусство кино: трансформация и влияние на современное общество Кино — это не просто развлечение, а мощное средство коммуникации и выражения, которое с момента своего появления в конце 19-го века изменило способ, которым мы воспринимаем мир. Оно способно формировать мнение, влиять на культуру и
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