Искусство кино: трансформация и влияние на современное общество Кино — это не просто развлечение, а мощное средство коммуникации и выражения, которое с момента своего появления в конце 19-го века изменило способ, которым мы воспринимаем мир. Оно способно формировать мнение, влиять на культуру и