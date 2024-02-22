Шурупов Алексей
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Краткая информация

  • 31.03.1972, 51 год
  • Высшее
  • Всё сложно
  • Учитель физкультуры, химии, мастер по ремонту, художник.
  • 0 друзей
Шурупов Алексей
5 ч.
Указал день своего рождения "31.03.1972"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Учитель физкультуры, химии, мастер по ре…"Изменил семейное положение на "Всё сложно"

Картина дня

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