Краткая информация

  • Высшее
  • Дизинфектор
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Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Дизинфектор"Указал свой статус: "Уничтожение насекомых и грызунов"

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ОБРАБОТКА УЧАСТКА ОТ КОМАРОВ ПО САМАРЕ И ОБЛАСТИ. ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ БЕЗ КОМАРОВ


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Тел. 8 917 012 26 61


С началом сезона высадки растений и активных работ в саду активизируются и насекомые-вредители, досаждающие человеку. И настоящими лидерами среди

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ecozashita163.ru

Уничтожение комаров. Цены на обработку от комаров по Самаре и области.

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