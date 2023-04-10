Добавил свой аватар
Краткая информация
- Высшее
- Дизинфектор
- 0 друзей
Указал свой псевдоним - "ЭкоЗащита"
Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Дизинфектор"Указал свой статус: "Уничтожение насекомых и грызунов"Далее
ОБРАБОТКА УЧАСТКА ОТ КОМАРОВ ПО САМАРЕ И ОБЛАСТИ. ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ БЕЗ КОМАРОВ
https://ecozashita163.ru/unichtozhieriie_komarov
Тел. 8 917 012 26 61
С началом сезона высадки растений и активных работ в саду активизируются и насекомые-вредители, досаждающие человеку. И настоящими лидерами средиДалее
Добавил свое фото обложки